Происшествия

В псковском супермаркете на Коммунальной мужчина устроил дебош

В сетевом супермаркете, который располагается на улице Коммунальной, 15-Б, мужчина устроил дебош. Как сообщили в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте» местные жители, это произошло 24 августа.

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Полицейские оформляли мужчину. Он устроил дебош в магазине, всех посылал, на всех ругался. Девочки вызвали полицию», - говорится в размещенном сообщении.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области, сначала на место прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Спустя некоторое время они вызвали полицейских.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что через некоторое время нарушитель спокойствия - вероятно, в состоянии алкогольного опьянения - потерял сознание и был передан сотрудникам скорой помощи.