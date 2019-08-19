Происшествия

В трех муниципалитетах Псковской области полицейские выявили вновь нетрезвых водителей

В трех муниципалитетах Псковской области сотрудники полиции выявили нетрезвых водителе, которые уже попадались на этом правонарушении. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эти муниципалитеты - Великие Луки, Псковский и Пыталовский районы.

«Так, 23 августа около 20.30 у жилого дома по улице Маршала Жукова в городе Великие Луки водитель мопеда "Циклон" без номеров государственной регистрации был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки. Управлял транспортом великолучанин 1964 года рождения. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, а ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение», - отметили в ведомстве.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, еще одного великолучанина, севшего повторно за руль в нетрезвом виде, полицейские остановили поздним вечером на улице Стремительной южной столицы региона: 23-летний молодой человек в состоянии опьянения управлял ВАЗ-21102.

Еще двоих нетрезвых водителей удалось выявить 24 августа. Так, около 18 часов инспекторы ГИБДД остановили в деревне Шелино Пыталовского района мотоцикл без госномеров. Водитель «Иж-Планета-5» управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки установлено, что 36-летний житель деревни ранее уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

А житель Ленинградской области был остановлен сотрудниками полиции на 276 километре автодороги Санкт-Петербург - Невель, на территории Псковского района. Водитель «ВАЗ-2107», молодой человек 1994 года рождения, уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, однако, это не помешало ему повторно сесть за руль в состоянии опьянения.

По данным фактам полицией ведутся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.