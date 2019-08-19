Происшествия

На железнодорожной станции Опухлики нарушаются требования при эксплуатации переездов

Великолукская транспортная прокуратура в Южной дистанции инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, установлено, что на железнодорожных путях общего пользования на станции Опухлики не соблюдаются нормы технических требований по их содержанию, нарушаются требования при эксплуатации железнодорожных переездов.

В этой связи прокуратурой начальнику Южной дистанции инфраструктуры внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования).

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.