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Псковские судебные приставы взыскали с должника более 200 тысяч рублей задолженности за газ, тепло и электроэнергию

Судебные приставы Псковского района взыскали с должника более 200 тысяч рублей задолженности за неоплаченные газ, тепло и электроэнергию.

В рамках исполнительного производства, находящегося в ОСП Псковского района, гражданин задолжал перед АО «Псковэнергосбыт» сумму в размере 224 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, судебным приставом отдела было установлено, что у должника в собственности имеется автотранспортное средство, а именно автомобиль «Chrysler Sebring». В отношении данного автомобиля приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.

И именно вынесенное постановление о запрете побудило должника к оплате задолженности. Должник захотел продать свой автомобиль, но сделать это с действующим запретом было невозможно.

В результате на счёт отдела судебных приставов им была перечислена вся сумма долга в 224 тысячи рублей. Данные денежные средства перечислены взыскателю.

В связи с полной оплатой задолженности, запрет на регистрационные действия с «Chrysler Sebring» должника снят.