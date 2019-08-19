Происшествия

Из-за замыкания электропроводки сгорел дом в Невельском районе

Пожары произошли за 23 и 24 августа в Плюсском, Локнянском, Печорском и Невельском районах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, в 05.10 23 августа поступило сообщение о возгорании жилого дома в Плюсском районе в деревне Ляды на улице Набережная. В результате пожара сгорел жилой дом и сарай. Предположительная причина пожара - замыкание электропроводки на веранде. Спасены 2 дома и 4 постройки.

В 17.15 24 августа поступило сообщение о возгорании жилого дома в Локнянском районе в деревне Карцево. Сгорел жилой дом. Как сообщили в ведомстве, погибших нет. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 22.15 24 августа поступило сообщение о возгорании бани в Печорском районе в деревне Заболотье. Сгорела баня размером 3 на 5 метров. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В 23.02 24 августа поступило сообщение о возгорании жилого дома в Невельском районе в деревне Васильки. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.