Происшествия

Бытовка горела в Великих Луках

Два пожара произошли 25 августа в Великих Луках и Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, в 03.13 25 августа поступило сообщение о возгорании бытовки в Великих Луках на улице Кузьмина. Бытовка размером 7 на 2 метра выгорела изнутри по всей площади. Причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Пострадавших нет.

В 13.46 25 августа поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания в Великолукском районе в деревне Троица. В неэксплуатируемом здании огнем повреждены кровля и стена снаружи. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.