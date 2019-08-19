Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали молодого человека, укравшего наушники из магазина

Росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в краже из магазина.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала наушники, стоимостью более 500 рублей и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

Псковская Росгвардия напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность