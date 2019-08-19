Происшествия

В Пушкиногорском районе предприниматель продавал ветеринарные препараты без лицензии

Прокуратурой Пушкиногорского района при проведении проверки соблюдения федерального законодательства установлено, что на территории Пушкинских Гор индивидуальным предпринимателем осуществлялась розничная продажа лекарственных средств, предназначенных для ветеринарного применения, на основании лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, действие которой не распространялось на территорию Пушкиногорского района, что нарушает требования Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», а также положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного правительством Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Арбитражным судом Псковской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Решение суда вступило в законную силу.