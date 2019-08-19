Происшествия

В Псковскую область не пропустили 800 кг голубики

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок был проведен карантинный фитосанитарный контроль партии свежей голубики, общим весом 800 килограммов. Груз перемещался автомобильным транспортом из Брестской области Республики Беларусь в Санкт-Петербург, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Согласно Указанию Россельхознадзора с 1 октября 2018 года через данный фитосанитарный пункт карантина растений разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Республика Беларусь.

В связи с этим ввоз 800 килограммов голубики на территорию Российской Федерации запрещен.