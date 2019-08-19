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Брошенная дочь, проживающая в Печорах, узнала отца по фото бездомного старика

В Ленинградской области был обнаружен 61-летний мужчина. Волонтеры начали искать его родных, и внезапно в сети нашлась его дочь, которая рассказала, почему не возьмет его к себе, пишет портал «Ридус».

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Николая Погодина нашли на улице в городе Сланцы 8 августа. На худощавом мужчине были куртка, штаны, рубашка, сланцы и кепка. Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал его фотографию в сети в надежде найти родственников - предположительно, проживающих в Псковской области. В комментариях под постом откликнулась его дочь.

«Это мой отец, но он меня не воспитывал - я выросла в интернате, с 5 лет. У меня давно своя семья. Документы делать надо все через Латвию - это не в моих силах, он родился в Латвии», - написала Надежда.

В комментарии «Ридусу» она рассказала, что сейчас ее отец находится в больнице с воспалением легких. Надежда намерена собрать все документы и оформить пожилого человека в дом престарелых.

Его дочь оказалась в интернате в 1993 году. До этого жила вместе с папой и бабушкой:

«Он всю жизнь пил и не воспитывал меня, выгонял маленькой на улицу спать в будку к собаке, бегал по деревне с ножом за мной и бабушкой. Соседи заявили в органы опеки, и, когда меня отправили (в интернат. - Прим. «Ридуса»), он просто про меня забыл», - рассказала женщина.

Тем не менее она уточнила, что намерена сделать все для того, чтобы отец ни в чем не нуждался. Сама Надежда сейчас живет в городе Печоры Псковской области, она воспитывает троих детей.

«У меня два сына и дочка, и все хорошо. Я за своих деток горой стою, я хочу, чтобы их жизнь сложилась лучше, чем моя, и я дам им то, чего не получила сама», - заключила она.