Происшествия

Диалог с лже-родственницей в социальных сетях обошелся великолучанке почти в 5000 рублей

В ОМВД России по городу Великие Луки с заявлением обратилась местная жительница. 36-летняя женщина рассказала стражам порядка, что в социальной сети ей поступило личное сообщение от жены ее брата. Во время диалога родственница попросила великолучанку помочь ей материально: женщина прислала номер мобильного телефона, по которому необходимо перевести деньги. Член семьи попросила одолжить около 4500 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Великолучанка с помощью онлайн перевода переслала нужную денежную сумму, а после решила убедиться, получил ли адресат деньги, и позвонила родственнице. При личном общении женщина выяснила, что никаких денег жена брата не просила и в соцсетях с ней переписывалась не она.

По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Мошенничество УК РФ.

В связи с участившимися случаями мошенничества в социальных сетях полиция еще раз напоминает псковичам, что во время виртуального общения не стоит разглашать собеседнику личную информацию, сообщать пароли или данные банковских карт. А если от родственника или знакомого поступило сообщение с просьбой одолжить денег, оказать материальную помощь на лечение и т.д., прежде, чем перевести нужную сумму, необходимо позвонить собеседнику и лично удостовериться, что диалог в социальной сети ведет именно он.