Происшествия

Пскович арестован за совершение действий сексуального характера в отношении малолетнего племянника

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.Б ч.2 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера), арестован 31-летний местный житель, который в августе 2019 года, присматривая по просьбе сестры за своим малолетним племянником по месту жительства в одном из муниципальных образований области, совершил в отношении него действия сексуального характера.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, сегодня суд по ходатайству следствия избрал в отношении предполагаемого злоумышленника меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый свою вину признал.