Происшествия

54-летний житель Псковской области заманил девочку и совершил с ней развратные действия

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.135 УК РФ, а именно - развратные действия, в отношении 54-летнего местного жителя.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, он подозревается в том, что 25 августа обманным путем заманил к себе домой малолетнюю девочку, где совершил в отношении ребенка развратные действия.

В настоящее время решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого.