Происшествия

Житель Красногородска угрожал убить ребенка

Житель Красногородска осужден за угрозу убийством несовершеннолетнему.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного следствия установлено, что в июне 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к несовершеннолетнему, проживающему в Красногородском районе, высказал ему словесную угрозу об убийстве. При этом в момент данного высказывания у мужчины в правой руке находился кухонный нож с пластмассовой ручкой, что в свою очередь также являлось основанием несовершеннолетнему опасаться осуществления данной угрозы убийством.

С учетом позиции прокурора, учитывая рецидив преступлений (мужчина имеет судимость за ранее совершенное умышленное преступление), а также данные о его личности, мировой судья Судебного участка № 6 Красногородского района Псковской области назначил наказание подсудимому в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.