Происшествия

Житель Красногородского района осужден за кражу бытовой техники из дачного дома

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, который в июне 2019 года совершил кражу из дачного дома.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, мужчина через оконный проем веранды проник в дом, в котором обнаружил телевизор, микроволновую печь, магнитофон и так далее. Обнаруженное имущество мужчина вынес из дома также через окно, после чего скрылся с места совершения преступления.

С учетом позиции прокурора, учитывая рецидив преступлений (мужчина имеет судимость за ранее совершенное умышленное преступление), а также данные о его личности, судья Пыталовского районного суда Псковской области назначил наказание подсудимому в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.