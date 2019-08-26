Происшествия

В колонию отправится житель Струг Красных за грабеж на железнодорожной станции

Стругокрасненским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры, в ходе дознания, проведенного Псковским ЛО МВД России на транспорте, установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перроне станции Струги Красные открыто похитил у 75-летней пенсионерки сумку с находящимися в ней денежными средствами, после чего скрылся с места преступления.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.