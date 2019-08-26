Происшествия

В Новосокольнической дистанции пути нарушалась периодичность проведения капремонтов железнодорожных путей

Великолукская транспортная прокуратура в Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-западной транспортной прокуратуре, установлено, что на железнодорожных путях общего пользования не соблюдаются нормы технических требований по их содержанию, нарушается периодичность проведения капитальных ремонтов.

В этой связи прокуратурой начальнику Новосокольнической дистанции пути внесено представление, в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования).

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.