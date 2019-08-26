Происшествия

Стала известна причина пожара в цехе асфальтобетонного завода на Пожиговской в Пскове

Стала известно, почему произошел пожар в помещении асфальтобетонного завода «Псковдорспецстрой» на улице Пожиговской, 12, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования.

«Помещение, где произошел пожар, является цехом, не введенным в эксплуатацию, - добавили в ведомстве. - Угроза жилым зданиям отсутствовала: распространения огня в сторону жилых домов не было. По информации управления Роспотребнадзора по Псковской области, превышение предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе не зафиксировано».

Кроме того, в ведомстве добавили, что ликвидировать пожар удалось 26 августа, в 18.54.

Напомним, возгорание на территории завода произошло 26 августа, с 16.00 до 17.00. Горело помещение с битумом на площади 1,2 тысячи квадратных метров.