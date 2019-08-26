Происшествия

Поджог стал причиной пожара в Острове, где обнаружены трупы семейной пары

В ГУ МЧС России по Псковской области рассказали о случившемся в Острове пожаре, где обнаружили трупы супругов с рублеными ранами. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение о пожаре поступило 26 августа, в 18.55, в жилом доме на улице 8 марта.

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Фото следственного управления СКР по Псковской области

«В доме площадью 7 на 9 метров обнаружено двое погибших. Предварительная причина возгорания - поджог, - отметили в пресс-службе регионального управления МЧС. - Выгорела комната размером 4 на 5 метров. Закопчена комната 4 на 4 метра».

Кроме того, в ведомстве добавили, что на тушение пожара выезжала пожарно-спасательная часть № 21: 6 человек личного состава на двух автоцистернах. Звено газодымозащитной службы работало в течение 10 минут.

Помимо этого, в пресс-службе сообщили, что в этот же день в Себежском района горел двухэтажный двухквартирный дом площадью 10 на 12 метров. Сообщение поступило в 18.55.

«Огнем по всей площади повреждены кровля, наружная стена (по площади 30 квадратных метров). Также выгорела веранда площадью 2,5 на 6 метров. Предположительная причина возгорания - аварийный режим работы электропроводки внутри дома. Удалось спасти жилой дом», - подчеркнули в управлении.

А 27 августа, около 3.00, на улице Гоголя в Великих Луках горел автомобиль «ГАЗ-3302». Выгорели моторный отсек и внутренняя отделка салона. Огонь по всей площади повредил лакокрасочное покрытие кабины. Предварительная причина - поджог.