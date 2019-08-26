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Прокуратура выявила со стороны администрации Пскова нарушение законодательства о соцобеспечении

Псковская прокуратура выявила нарушение законодательства о социальном обеспечении со стороны администрации муниципалитета. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, нарушение удалось выявить благодаря проверке по обращению местной жительницы, имеющей статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

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«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Пскова не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего она вынуждена была длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры», - сообщили в пресс-службе ведомства

Кроме того, в пресс-службе ведомства добавили, что прокурор города обратился в суд с иском к администрации Пскова, об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сирота обеспечена благоустроенной квартирой в Пскове.