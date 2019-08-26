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В Бежаницком района местный житель получил срок за кражу смартфона из кармана брюк

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, по краже смартфона «Honor 7A» из кармана брюк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

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«Органами предварительного расследования он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, из одежды, находившейся при потерпевшем)», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре добавили, в суде установлено, что в июле 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у здания сельского Дома культуры в селе Чихачево, тайно похитил телефон из кармана брюк потерпевшего мобильный телефон стоимостью 12000 рублей. После чего скрылся с места преступления, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.