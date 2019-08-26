Сотрудники Росгвардии задержали 17-летнюю подозреваемую в краже продуктов из магазина в Острове

26 августа около 13.50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на улице 1 Мая, поступил сигнал «Тревога».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 17-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.