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Тела супругов с рублеными ранами обнаружены на пожаре в жилом доме в Острове

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Сотрудники Росгвардии задержали 17-летнюю подозреваемую в краже продуктов из магазина в Острове

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26 августа около 13.50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на улице 1 Мая, поступил сигнал «Тревога». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 17-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания. Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.