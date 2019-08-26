Происшествия

25 белорусских телят не доехали до пункта назначения в Псковской области

При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещено перемещение 25 телят.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, автомобильным транспортом крупный рогатый скот следовал из Республики Беларусь в Псковскую область без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение, кроме того у животных отсутствовали средства идентификации - ушные бирки, клейма, выщипы.

Перемещение 25 телят по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате животных в Республику Беларусь.