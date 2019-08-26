Происшествия

Год тюрьмы может получить житель Псковского района за уклонение от административного надзора

Заместитель прокурора Псковского района утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Псковского района, который совершил самовольное оставление места пребывания, в целях уклонения от административного надзора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, судом, при освобождении из мест лишения свободы, после отбытия наказания, в отношении мужчины был установлен административный надзор сроком на 8 лет до погашения судимости, с установлением ограничений: обязательной явки 3 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения; запрещение на выезд за пределы Псковской области; запрещение пребывания вне жилого помещения или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания в определенное время суток с 23 часов до 06 часов.

Однако, злоумышленник, зная об установленных судом в отношении него ограничениях, и будучи предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора, не посчитал нужным уведомлять правоохранительные органы о своих намерениях проживать в другом месте, после чего на два месяца уехал в Псков.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 314.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.