Происшествия

Жителя Псковского района ждет наказание за вождение в пьяном виде и избиение сожительницы

Заместителем прокурора Псковского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Псковского района, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ, а также в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, 45-летний мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и не имеющим права управления транспортными средствами, и подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток.

В середине апреля в Середке автомобиль «ВАЗ-21074» под управлением виновного, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС.

Он же, в середине июля, находясь в Середке, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на забор, которым огорожен участок у дома. Сотрудниками ДПС было установлено, что злоумышленник управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

5 мая злоумышленник находился во дворе дома № 39 по улице Александра Невского в Середке, где устроил ссору со своей сожительницей, в ходе которой деревянной палкой нанес женщине удары по спине и руке. Женщина получила закрытый перелом руки.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.