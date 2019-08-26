Происшествия

18 мобильных телефонов пытались перебросить правонарушители на территорию колонии в Крюках

Сотрудники оперативного отдела ИК-4 пресекли попытку переброса запрещённых предметов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В непосредственной близости от исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области (Крюки), при попытке доставки запрещённых предметов через основное ограждение путём переброса, сотрудниками оперативного отдела исправительного учреждения был задержан правонарушитель.

При злоумышленнике обнаружено и изъято шесть свёртков, в которые были упакованы восемнадцать мобильных телефонов. В отношении данного лица составлен протокол об административном правонарушений.