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В Острове задержан подозреваемый в убийстве супругов, тела которых обнаружены в сгоревшем доме

В Острове задержан подозреваемый в убийстве семейной пары. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками территориального отдела полиции и аппарата УМВД России по Псковской области был установлен и задержан по подозрению в совершении преступления 54-летний местный житель.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, грабежи и разбои, угоны. Мужчина в этом году был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение последнего преступления - разбоя.

Фото с места происшествия. Предоставлено региональным следственным управлением СКР

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух лиц в г.Острове (ст.105 ч.2 п. «а» УК РФ).

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, выясняется мотив и обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, 26 августа в ходе тушения пожара на улице 8 марта в Острове внутри запертого снаружи дома обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. Пострадавшими являются супруги 1981 и 1982 годов рождения. В области головы у них обнаружены множественные рубленые раны.