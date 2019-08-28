Происшествия

Сотрудник Псковской таможни подозревается в хищении 10 кг швейцарского сыра

Псковским следственным отделом Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России в отношении старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Убылинка Псковской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Уголовное дело возбуждено по материалам Псковского ЛО МВД России на транспорте и ОПК Псковский таможни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью личной выгоды, используя свои служебные полномочия, совершил хищение части перемещаемого товара через таможенную границу ЕАЭС в виде швейцарского сыра весом 10 кг. Своими умышленными незаконными действиями причинил существенное нарушение прав и законных интересов коммерческой организации в виде имущественного вреда.

В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства также причин и условий, способствовавших преступной деятельности должностного лица.

Расследование уголовного дела продолжается.