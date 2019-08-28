Происшествия

Росгвардейцы в островском магазине задержали подозреваемого в убийстве семейной пары

На улице Ленина в Острове экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии задержал 54-летнего подозреваемого в убийстве семейной пары, который, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом, в котором жила чета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания получил сообщение, что в одном из местных магазинов находится гражданин, который по приметам очень похож на мужчину, подозреваемого в убийстве семейной пары», - отметили в пресс-службе управления.

Напомним, по версии следствия, само преступление произошло 26 августа. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.