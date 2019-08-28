Происшествия

Из-за короткого замыкания произошли пожары в Пскове и Усвятском районе

На улице Ижорского Батальона, 6, в Пскове пожар произошел в двухкомнатной квартире. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании поступило 27 августа, в 17.45.

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«Пожар произошел в кухне площадью 2 на 2,5 метра: помещение повреждено огнем по всей площади. Квартира закопчена по всей площади. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки в холодильнике, - отметили в пресс-службе ведомства. - Квартиру удалось спасти. Пострадавших нет».

В ведомстве добавили, что на место происшествия выезжала первая пожарно-спасательная часть: 8 человек на двух автоцистернах.

Кроме того, в управлении упомянули еще об одном пожаре, сигнал о котором поступил в этот же день, в 22.16. Возгорание произошло в деревне Бондарево Усвятского района.

«Сгорела надворная постройка площадью 8 на 4 метра. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в надворной постройке, - сообщили в пресс-службе. - Спасено 2 жилых дома и 2 хозпостройки».

На возгорание среагировала 31-я пожарно-спасательная часть: 4 человека на 2 автоцистернах.