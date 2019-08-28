Происшествия

Житель Пыталовского района привлечен к ответственности за распространение экстремистских материалов

Рассмотрено возбужденное прокуратурой Пыталовского района административное дело по факту массового размещения гражданином в социальной сети экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, постановлением Пыталовского районного суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа.