Происшествия

В одной из псковских колоний нарушили законодательство при привлечении заключенных к труду

Псковская прокуратура провела проверку по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, в июне в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области удалось выявить нарушения уголовно-исполнительного законодательства при привлечении осужденных к труду.

«Было выявлено, что на производственной зоне в цехе № 1 фактически отсутствовала электроэнергия, поэтому осужденные не могли выполнять работу на рабочих местах. Но, несмотря на это, 7 осужденных были выведены на работу», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что электроэнергии не было в цехе на тот момент уже 7 дней, однако осужденные выводились на работу, но работой не обеспечивались. Также было выявлено, что в нарушение требований статей 104 УИК РФ и 212 ТК РФ осужденные на рабочем месте в котельной находились без средств индивидуальной защиты, а осужденные участка колонии-поселения, выведенные на работу на выводной объект, средствами индивидуальной защиты не обеспечены.

В связи с выявленными нарушениями в адрес начальника колонии внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Бухгалтерией произведена оплата за все дни простоя на рабочем месте по вине работодателя. Осужденные на выводном объекте обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме