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Прокуратура Пыталовского района добилась жилья для сироты

Прокуратура Пыталовского района провела проверку из-за обращения лица из числа детей, оставшегося без попечения родителей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, в ходе проверки удалось установить, что право гражданина на предоставление гарантированного государством жилого помещения - не исполнено.

«В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в Пыталовский районный суд направлено исковое заявление с требованием предоставить благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения», - отметили в ведомстве.

Помимо этого в прокуратуре добавили, что это помещение должно отвечать санитарно-техническим требованиям, иметь площадь - не менее 25 квадратных метров и располагаться в Пыталово.