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Появилось видео с подозреваемым в убийстве супругов, тела которых обнаружены в сгоревшем доме

Появилось видео с подозреваемым в убийстве супругов из Острова, тела которых обнаружены в сгоревшем доме. Псковской Ленте Новостей видео предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Псковской области.

На видео подозреваемого мужчину выводят в сопровождении сотрудников полиции из здания Островского межрайонного следственного отдела, куда он был доставлен, очевидно, в рамках следственных мероприятий.

Напомним, 26 августа в ходе тушения пожара на улице 8 марта в Острове внутри запертого снаружи дома обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. Пострадавшими являются супруги 1981 и 1982 годов рождения. В области головы у них обнаружены множественные рубленые раны.

В результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками территориального отдела полиции и аппарата УМВД России по Псковской области был установлен и задержан в Острове подозреваемый в убийстве семейной пары - 54-летний местный житель. Подозреваемый ранее был неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, грабежи и разбои, угоны.

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Мужчина в этом году был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение последнего преступления - разбоя.