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Опубликовано видео с сотрудником Псковской таможни, подозреваемым в хищении «санкционки»

На сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации опубликовано видео с сотрудником Псковской таможни, подозреваемым в хищении швейцарского сыра весом 10 кг.

В ведомстве уточняют, что подозреваемым является старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Убылинка.

По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью личной выгоды, используя свои служебные полномочия, совершил хищение части перемещаемого товара через таможенную границу ЕАЭС.

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В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства также причин и условий, способствовавшихпреступной деятельности должностного лица.