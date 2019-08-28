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Мужчина, утонувший в Бежаницком районе, был пьян

Мужчина, утонувший в Бежаницком районе, был пьян. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Фото с места происшествия. Предоставлено СУ СКР по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об утоплении в озере Долгое вблизи одноименной деревни в Бежаницком районе 50-летнего мужчины. По данному факту были организованы поисковые мероприятия с привлечением водолазной группы поисково-спасательного отряда города Великие Луки и общественников со специальным оборудованием.

По предварительным данным, пострадавшим является гость региона, который во время рыбной ловли на дорожку упал с лодки в воду и утонул.

На четвертые сутки поиска тело мужчины было обнаружено и извлечено из воды.

В настоящее время следователи Бежаницкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, пострадавший погиб, так как вышел на воду в состоянии алкогольного опьянения и без спасательного жилета.