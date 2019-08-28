Происшествия

Почти 170 тысяч рублей лишились псковичи из-за действий дистанционных мошенников

Псковичи продолжают попадаться на уловки злоумышленников, представляющихся сотрудником банка. За минувшие сутки в полицию обратилось 3 человека. Это жители Пскова, Острова и Себежа. Добыча злоумышленников - почти 170 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в полицию обратилась 61-летняя псковичка. Женщина рассказала, что днем на ее мобильный телефон поступил звонок с номера телефона, зарегистрированного в городе Москва. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что с кредитной карты владелицы неустановленное лицо пытается перевести деньги. Чтобы приостановить транзакцию, звонивший попросил назвать код из смс-сообщения. Когда неизвестный получил желаемую информацию, с банковского счета псковички было списано почти 115 тысяч рублей.

Еще одной жертвой злоумышленника стал пенсионер из города Острова. Звонок 60-летнему мужчине поступил также с московского номера телефона. А после общения с лже-оператором банка с карты островича было переведно более 4 тысяч рубей.

С аналогичным заявлением в полицию обратился 62-летний житель Себежа. Мошенникам удалось похитить у пенсионера 46 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.

Полиция еще раз напоминает псковичам, что не следует сообщать незнакомцам номера банковских карт и счетов, коды подтверждения, которые приходят по смс или написаны на обратной стороне пластиковой карты. Важно помнить, сотрудники банка никогда не звонят с мобильных номеров и не спрашивают подобную информацию. Заблокировать банковскую транзакцию можно только по номеру горячей линии банка - он написан на самой карте. В такого рода ситуациях важно быть предельно осмотрительными, не спешить выполнять «рекомендации» незнакомцев, а сразу же информировать о происходящем полицию.