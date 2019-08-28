Происшествия

Женщина украла 35 пачек сливочного масла из псковской «Пятерочки»

Приговором мирового судьи судебного участка №43 города Пскова 19-летняя уроженка города Острова признана виновной в совершении кражи из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в суде установлено, что 30 апреля около 12.00 подсудимая в магазине «Пятерочка» на улице Леона Поземского взяла из холодильника 35 пачек сливочного масла «Крестьянское» и скрылась с места преступления, не оплатив товар. Своими действиями девушка причинила ООО «Агроторг» ущерб на сумму 2716 рублей 35 копеек.

Подсудимая ранее не судима, однако привлекалась к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, воспитывает 2 несовершеннолетних детей. В судебном заседании заявила о своем раскаянии, в полном объеме возместила представителю потерпевшего причиненный ущерб.

На основании изложенного, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.