Происшествия

На псковского пенсионера завели уголовное дело за изготовление обреза из охотничьего ружья

Полицией выявлены три преступления в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 70-летний пскович незаконно внес конструктивные изменения в принадлежащее ему охотничье ружье «Сайга-12». В результате переделки у пенсионера получился обрез 12 калибра, пригодный для стрельбы.

А в ходе обыска частного дома в деревне Залог Новоржевского района полицейские обнаружили у 25-летнего местного жителя 4 банки пороха. Общая масса вещества более 500 грамм. Молодой человек факт хранения пороха отрицать не стал, а также пояснил, что смесь он скрывает уже несколько лет - с ноября 2017 года.

Нарушил закон и 37-летний житель деревни Палицы Стругокрасненского района. Он незаконно хранил в своем сарае оборонительную осколочную гранату Ф-1.

Происхождение арсенала у жителей региона устанавливается полицией. Возбуждены уголовные дела.