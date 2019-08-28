Происшествия

В Псковской области мужчина арестован по обвинению в надругательстве над малолетней падчерицей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 21 августа 2019 года предполагаемый злоумышленник, воспользовавшись тем, что супруга в связи с возникшей между ними ссорой ушла, положил к себе в кровать малолетнюю падчерицу и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Задержанный дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного в состоянии алкогольного опьянения преступления.

В настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе.

Следователи всегда будут остро реагировать на каждый факт такого преступления, принимать исчерпывающие меры по изобличению виновных и изоляции от общества, чтобы исключить возможность рецидива.