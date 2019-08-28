Происшествия

Двое жителей Витебска нашли банковскую карту, потерянную пушкиногоркой, и оплатили ею свои покупки

Вечером 31 августа в полицию обратилась 35-летняя женщина, проживающая в Пушкинских Горах. Она сообщила стражам порядка о том, что несколькими часами ранее неизвестные похитили денежные средства с ее потерянной банковской карты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицией установлены подозреваемые в хищении денежных средств. Ими оказались два жителя города Витебска Республики Беларусь, 1950 и 1961 годов рождения. В содеянном мужчины признались и пояснили, что найденной картой они оплатили свои покупки в сетевом продуктовом магазине и бензин для авто на заправке. Всего им удалось потратить более 9 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Опочецкий» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» Уголовного кодекса Российской Федерации.