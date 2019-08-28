Происшествия

Великолучанин взломал дверь в квартиру пенсионерки и украл телевизор

Утром 31 августа в полицию Великих Лук обратилась 80-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о краже из ее квартиры. Женщина пояснила, что неизвестный проник в жилое помещение многоквартирного дома на улице Мурманской через входную дверь: злоумышленнику удалось взломать ее. Добычей похитителя стал телевизор. Ущерб заявительнице составил около 20000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По горячим следам сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки был установлен подозреваемый: безработный великолучанин, 1996 года рождения. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за кражи, грабежи, вымогательство и незаконное лишение свободы. В содеянном он признался.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.