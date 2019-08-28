Происшествия

Пскович похитил из магазина на Рижском проспекте алкоголь

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 31 августа находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии области около 13.50 получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 37-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.