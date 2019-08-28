Происшествия

В колонию отправится грабитель, отобравший сумку у пенсионерки на перроне в Стругах Красных

Стругокрасненским районным судом Псковской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре, в ходе дознания, проведенного Псковским ЛО МВД России на транспорте, установлено, что ранее неоднократно судимый житель Псковской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перроне станции Струги Красные открыто похитил у 75-летней пенсионерки сумку с находящимися в ней денежными средствами, после чего скрылся с места преступления.

В результате незамедлительно проведенных сотрудниками транспортной полиции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий злоумышленник был установлен и задержан, имущество потерпевшей возвращено.

Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.