Происшествия

Великолукскими полицейскими раскрыта кража из магазина одежды

В торговом центре на улице Вокзальной в Великих Луках совершена кража одежды. По предварительной информации, ущерб владельцу торговой точки составил около 30 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установлены мужчина и женщина, которые подозреваются в совершении данного хищения.

Как оказалось, пара молодых людей воспользовалась примерочной комнатой магазина и при выходе из торгового зала «забыла снять» с себя неоплаченные товары.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.