Происшествия

За удар ножом жительнице Тямши грозит до 10 лет тюрьмы

Заместителем прокурора Псковского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы Псковского района, совершившей умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в ходе предварительного следствия установлено, что в вечернее время 22 июля находясь по месту жительства в квартире по улице Октябрьская в деревне Тямша Псковского района, злоумышленница из неприязни к своей знакомой, нанесла последней удар ножом в область живота, чем причинила ей телесное повреждение повлекшее тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.