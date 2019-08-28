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Псковская строительная фирма оплатила долг в 44 млн рублей после ареста имущества

Задолженность в размере свыше 44 миллионов рублей образовалась у организации из-за не оплаты налоговых обязательств. Взыскать долг помогли меры принудительного взыскания со стороны судебных приставов.

На исполнении в отношении строительной фирмы находилось сразу 8 исполнительных производств о взыскании налогов и сборов, включая пени в размере свыше 44 миллионов рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области, директору организации были разъяснены обязанности по погашению образовавшейся задолженности в установленный законом срок во избежание применения мер принудительного исполнения.

Однако должник не произвел выплаты добровольно, что явилось основанием для вынесения постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества организации, а также составления акт описи и ареста на недвижимое (помещение) и движимое имущество организации (автомобили и прицепы) на общую сумму в размере около 30 миллионов рублей.

В связи с тем, что данное имущество было передано на оценку для последующей реализации, указанная организация оплатила в полном объеме всю сумму образовавшейся задолженности.