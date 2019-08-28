Происшествия

В Островском районе раскрыли кражу мопеда

1 сентября в ОМВД России по Островскому району обратился 64-летний житель поселка Крюки. Пенсионер рассказал стражам порядка, что из сарая у его дома на улице Космонавтов неизвестный украл мопед «Дельта». Злоумышленник проник в помещение через поврежденную входную дверь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в краже имущества. Им оказался 17-летний житель поселка Крюки, состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В содеянном молодой человек сознался. Похищенный мопед был у него изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

