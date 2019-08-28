Происшествия

В Дедовичском районе осужден местный житель за причинение телесных повреждений топором

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя поселка Дедовичи. Приговором мирового судьи судебного участка №4 Дедовичского района он признан виновным в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры области, в суде установлено, что в 25 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим, с целью причинения ему телесных повреждений, взял топор и, используя его в качестве оружия, нанес потерпевшему не менее одного удара в область спины справа.

В результате умышленных действий потерпевшему причинено телесное повреждение – рана в проекции левой лопатки и ею причинен легкий вред здоровью, по признаку его кратковременного расстройства.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Приговор суда вступил в законную силу.