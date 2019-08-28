Происшествия

В Пскове сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося 7-летнего ребенка

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из торгового центра расположенного на улице Кузбасской Дивизии пропал 7-летний ребенок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, на поиски мальчика незамедлительно выдвинулся наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Дмитрия Никонова и старшего сержанта полиции Дмитрия Стебелева.

В ходе мероприятий по поиску пропавшего, росгвардейцы обнаружили его на улице Ипподромной. Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожало. Росгвардейцы передали ребенка матери.